Hastalanan köylü, kardan kapanan köy yolunda iş makinesinin kepçesinde taşındı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan Varto ilçesine bağlı Yarlısu köyünde rahatsızlanan Çelik Aktaş'ın hastaneye götürülmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Yolu kapalı olan köye ulaşmak için sağlık çalışanları İl Özel İdaresine ait iş makinesinin öncülüğünde yola çıktı. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede bir taraftan yolu açan bir taraftan ilerleyen iş makinesi hastanın sağlık durumunun ciddiyeti sebebiyle bir an evvel köye ulaşmak için hareket etti. Karlı yollara aşarak köye varan iş makinesi operatörü hasta olan Çelik Aktaş'ı kepçeye alarak geri döndü. İş makinesinin kepçesinde ambulansın bulunduğu bölgeye taşınan hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Varto Devlet Hastanesi'ne götürüldü.