Haberler

Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de yolu kardan kapanan Akkuş köyünde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Akkuş köyünde rahatsızlanan S.K'nin yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar dolayısıyla ambulans ilerleyemeyince hasta, köye ulaşan iş makinesine alınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı hasta, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
Zelenskiy: Putin'in konutuna saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Putin'in konutu mu vuruldu? Beklenen açıklama saatler sonra geldi
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?