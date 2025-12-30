Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'de yolu kardan kapanan Akkuş köyünde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Akkuş köyünde rahatsızlanan S.K'nin yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yoğun kar dolayısıyla ambulans ilerleyemeyince hasta, köye ulaşan iş makinesine alınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi.
Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı hasta, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.