Üye Girişi
Haberler

Karda yiyecek arayan tilki dron kamerasına takıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, dron kamerası ile görüntülendi. Tunceli Munzur Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, Ovacık ilçesinde doğa gezisi yaptığı esnada karda yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Danışmaz, yanındaki dron ile tilkinin yiyecek arayışını kamerayla kayıt altına aldı. Tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de karda yiyecek arayan tilki, dron kamerasına takıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, dron kamerası ile görüntülendi. Tunceli Munzur Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, Ovacık ilçesinde doğa gezisi yaptığı esnada karda yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Danışmaz, yanındaki dron ile tilkinin yiyecek arayışını kamerayla kayıt altına aldı. Tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Munzur Üniversitesi Tunceli Ovacık Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title