Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de karda yiyecek arayan tilki, dron kamerasına takıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, dron kamerası ile görüntülendi. Tunceli Munzur Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, Ovacık ilçesinde doğa gezisi yaptığı esnada karda yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Danışmaz, yanındaki dron ile tilkinin yiyecek arayışını kamerayla kayıt altına aldı. Tilki bir süre sonra gözden kayboldu.