Siirt'te karda mahsur kalan 10 araçtaki 78 kişi kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 78 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçenin Çemikare mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 10 araç içindeki 78 kişiyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
