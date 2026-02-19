Haberler

Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen ailenin cenazeleri toprağa verildi

Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Sefer ve Azime Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'in cenazeleri defnedildi. Cenaze namazı sırasında imam olan ağabey Fatih Doğantekin de rahatsızlandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden çift ile 8 aylık bebeklerinin cenazeleri defnedildi.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde, Sefer (27) ve Azime (27) çifti ile bebekleri Mustafa Efe Doğantekin için cenaze namazı kılındı.

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, cenaze namazı sırasında rahatsızlandı.

Doğantekin çifti ve bebeklerinin naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer ve Azime çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti.

Kaynak: AA
