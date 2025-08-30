Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunması Gerekiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yama, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istedi. TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok bölgede şerit daraltmaları ve trafik kapatmaları ile ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları kesiminde yama ve onarım çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanacak.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları kesimi 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'nın yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.