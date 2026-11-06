Karayolları bültenine göre O-3 Otoyolu'nda bakım nedeniyle şerit daraltıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 1-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde şerit daraltılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinden Aydın yönüne bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı 1 gidiş ve 2 geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri 09.00-16.00 saatlerinde 15'er dakika süreyle trafiğe kapatılacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'ndaki üstyapı onarım ve Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Yıldızeli yolunun 27-29. kilometrelerinde zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin tüplerinde gerçekleştirilen drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif kavşakları kullanmaları, dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erzincan istikameti kapatılarak, trafik akışı Erzurum istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA