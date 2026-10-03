Karayolları bültenine göre birçok yolda çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda üstyapı çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-4 kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 21-34. kilometrelerinde Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Kemalpaşa ve Üç Kardeşler 1 tünellerinde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Çorum-Yozgat ayrımı-Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerinde Handere-2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA