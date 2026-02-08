Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
Erzurum'un Karayazı ilçesindeki menderesler, karla kaplanarak göz alıcı kış manzaraları oluşturdu. Salyamaç Mahallesi'nde dronla görüntülenen menderesler, yaz aylarında tarım ve hayvancılığa hayat veriyor.
İlçenin Salyamaç Mahallesi'nde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.
Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları oluştu.
Yazın yörenin tarım ve hayvancılığına hayat veren mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel