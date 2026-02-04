Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisinin kaptanı tedavi sonrası gemisine döndü
Kısırkaya açıklarında karaya oturan Komor Adalarına ait yük gemisinin kaptanı, tıbbi tahliye sonrası Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tekrar gemisine ulaştırıldı. Geminin, 22 Ocak'ta Rus limanlarına giderken saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.
Sarıyer açıklarında karaya oturduktan sonra tıbbi tahliye talep eden Komor Adaları bayraklı yük gemisinin kaptanı, hastanedeki tedavisi sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tekrar gemisine ulaştırıldı.
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisinin Kısırkaya açıklarında karaya oturmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
Dün, tıbbi tahliye talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince varagele adı verilen halatlı sistemle gemiden alınıp sağlık ekiplerine teslim edilen kaptanın, tedavisi tamamlandı.
Kaptan, ekiplerce tekrar gemiye ulaştırıldı.
Geminin 13 gün önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Öte yandan, geminin, 22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurularak, hasar aldığı anlaşıldı.
Olay
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, 2 Şubat'ta Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Gemiden herhangi bir yardım talebinde bulunulmamış, dün kaptanın tıbbi tahliye talebi olmuştu.