Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisinin kaptanı tedavi sonrası gemisine döndü

Sarıyer açıklarında karaya oturduktan sonra tıbbi tahliye talep eden Komor Adaları bayraklı yük gemisinin kaptanı, hastanedeki tedavisi sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tekrar gemisine ulaştırıldı.

Dün, tıbbi tahliye talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince varagele adı verilen halatlı sistemle gemiden alınıp sağlık ekiplerine teslim edilen kaptanın, tedavisi tamamlandı.

Kaptan, ekiplerce tekrar gemiye ulaştırıldı.

Geminin 13 gün önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Öte yandan, geminin, 22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurularak, hasar aldığı anlaşıldı.

