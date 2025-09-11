Karatepe'den, Şimşek'e "özelleştirme Uyarısı": Londra Mahkemelerine Teslim Olup Ülkeye İhanet Etmeyin

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, " Mehmet Şimşek'e uyarımızdır: Bu işi yapmak için Londra mahkemelerini yetkili kılıp yüklü tazminat maddelerine 'evet' diyerek ve ciddi bir fesih bedeli koyarak bu ülkeye ihanet etmeyin. O köprüler ve otoyollar halkındır. Biz iktidara geldiğimizde oralarda bulunan tüm gişeleri kaldırıp geçişleri ücretsiz yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü birlikte en az dokuz ücretli otoyolun işletme haklarını satışa çıkarılacağı iddialarına tepki gösterdi. Karatepe,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Köprü ve otoyolların satılacağına (işletme hakkının devrine) ilişkin haberler dolaşıyor. Bunun işaretini OVP'de de görüyoruz. 2024 ve 2025'te 500 milyon dolar civarında olan yıllık 'özelleştirme gelirlerinin' 2026'da 4 milyar dolara yakın bir seviyeye çıkacağı öngörülüyor.

"İktidara geldiğimizde tüm gişeleri kaldırıp geçişleri ücretsiz yapacağız"

Eğer böyle bir işe kalkışırsanız biz iktidara gelince bu işlemleri iptal ederiz. Mehmet Şimşek'e uyarımızdır: Bu işi yapmak için Londra mahkemelerini yetkili kılıp yüklü tazminat maddelerine evet diyerek ve ciddi bir fesih bedeli koyarak bu ülkeye ihanet etmeyin. O köprüler ve otoyollar halkındır. Biz iktidara geldiğimizde oralarda bulunan tüm gişeleri kaldırıp geçişleri ücretsiz yapacağız."