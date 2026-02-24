Haberler

Konya'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü kurye ve yayaya çarpıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KONYA'nın Karatay ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet, savrulup yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsü kurye ve yayanın yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Otomobil, kavşakta motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Motosikletten fırlayan kurye ve yaya yaralandı. 2 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları görüntüleri ortaya çıktı.

