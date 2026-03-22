Konya'da bir iş yerinde 40 adet torpil ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir gıda işletmesinde yapılan denetimlerde izinsiz olarak bulundurulan 40 adet torpil ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri denetimler kapsamında Selimsultan Mahallesi'ndeki gıda işletmesine yönelik rutin kontrol gerçekleştirdi.

Gıda satışı yapan iş yerinde yapılan aramalarda, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" kapsamında değerlendirilen 40 adet torpil ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
