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Karatay'da Eniştesini Öldüren Sanığın Akıl Sağlığı Raporu İstenen Duruşma

Karatay'da Eniştesini Öldüren Sanığın Akıl Sağlığı Raporu İstenen Duruşma
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Konya'nın Karatay ilçesinde eniştesini bıçakla öldüren sanığın akıl sağlığı ve cezai ehliyeti hakkında rapor hazırlanmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın akıl sağlığı ve cezai ehliyetine ilişkin rapor hazırlanmasına karar verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan D'nin avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde 9 Ekim 2022'de Ramazan D. ile ablasının eşi Süleyman D. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönen olayda Süleyman D. bıçakla yaralanmış, sığındığı fırında yaşamını yitirmişti.

Şüpheli Ramazan D. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmış, hakkında dava açılmıştı.

Sanık önceki duruşmada akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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