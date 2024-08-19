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Karatay Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan Engellilere Akülü Araç Hediyesi

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Karatay Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen akülü araçlar, ihtiyacı olan engellilere hediye edildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, engelsiz Karatay misyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirtti ve engellilere yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Programda AK Parti Konya milletvekilleri de konuşma yaptı.

Karatay Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen akülü araçlar, ihtiyacı olan engellilere hediye edildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet binası önünde düzenlenen programda, "engelsiz Karatay" misyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Engellilere yönelik önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Kılca, şöyle konuştu:

"Sadece bugün değil, her zaman engelli bireylerimizin yanındayız. İlçemize 8 yıldır hizmet veren alzheimer gündüz yaşam merkezi, bu misyonumuza ve sorumluluğumuza yönelik önemli bir hizmettir. Geçtiğimiz mayıs ayında temelini attığımız ve Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ilk engelsiz yaşam merkezi projemizin de inşaatını tamamladık ve bakanlığımıza teslim ettik. Bugün teslim edeceğimiz akülü engelli araçları da bu vizyonumuzun bir parçasıdır. Engelleri aşarak engelsiz bir Karatay hedefimizi her birlikte hayata geçireceğiz."

Programda, AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka ve Latif Selvi de konuşma yaptı.

Akülü araçlarını teslim alan 80 engelli, Kılca'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karatay Belediyesi Hasan Kılca AK Parti Hollanda Karatay konya Engelliler Güncel Haberler

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