Karatay Belediyesi, Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü için çorba ikramında bulundu

Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelenlere çorba ikramında bulundu.

Sabah namazı için Şems-i Tebrizi Camisi'ne gelenlere, belediye ekiplerince sıcak çorba dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana'nın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak gönüllerde yer almanın öncelikleri olduğunu dile getiren Kılca, "Kış aylarının ve soğuğun etkisini hissettirdiği bugünlerde, Konya'ya gelen misafirlerimizin içini ısıtmak için çorba ve salep ikramında bulunuyoruz. Hazreti Mevlana'nın çağrısına uyup şehrimize gelen tüm misafirlerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.