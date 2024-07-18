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Karatay Belediyesi Lavanta Bahçelerinde Hasat Başladı

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, lavanta bahçelerinin ilçenin turizmine ve ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Lavanta hasadının ardından bitkiler, çeşitli ürünlerin ham maddesi olarak kullanılacak.

Karatay Belediyesi lavanta bahçelerinde hasat başladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere, bu yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı misafirin bahçede ağırlandığını söyledi.

Karatay Lavanta Günleri 3. yılında da ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunduğunu anlatan Kılca, "Lavanta bahçeleri ilçemizin turizmine böylece değerli bir katkı sunarken, diğer taraftan da ilçemize ve belediyemize ekonomik bir değer de katıyor. Bahçemizden elde ettiğimiz bitkilerimizi üretime dönüştürüyoruz." dedi.

Hasadı bir hafta sürecek olan lavantalar, Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde lavanta yağı, gazoz, dondurma, sabun, krem gibi birçok ürünün ham maddesi olarak kullanılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Kılca Karatay Turizm Güncel Haberler

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