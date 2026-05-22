Adana'da hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde hayırsever Rafet Özkan tarafından yaptırılacak "İsahacılı Nazlı Özkan İlkokulu" için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsahacılı Mahallesi'nde inşa edilecek 4 derslikli ilkokul için düzenlenen imza törenine, Vali Mustafa Yavuz, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve hayırsever Özkan katıldı.

Vali Yavuz, eğitimin bir toplumun kalkınmasındaki en temel dinamik olduğunu belirtti.

Eğitime yapılan her bir desteğin güçlü yarınlara sunulan bir katkı olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Devlet-millet el ele vererek Adana'mızın her köşesinde eğitim çıtasını yukarı taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı hedef doğrultusunda bizlerle işbirliği içinde olan evlatlarımızın yarınlarına böylesine değerli bir eser armağan eden kıymetli hayırseverimiz Rafet Özkan Bey'e tüm hemşehrilerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. İnşa edilecek okulun şimdiden Adana'mıza ve Karataş ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından taraflar arasında protokol imzalandı.