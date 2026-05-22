Haberler

Adana'da hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı

Adana'da hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde hayırsever Rafet Özkan tarafından yaptırılacak İsahacılı Nazlı Özkan İlkokulu için protokol imzalandı. Vali Yavuz, eğitime yapılan her desteğin güçlü yarınlara katkı olduğunu vurguladı.

Adana'nın Karataş ilçesinde hayırsever Rafet Özkan tarafından yaptırılacak "İsahacılı Nazlı Özkan İlkokulu" için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsahacılı Mahallesi'nde inşa edilecek 4 derslikli ilkokul için düzenlenen imza törenine, Vali Mustafa Yavuz, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve hayırsever Özkan katıldı.

Vali Yavuz, eğitimin bir toplumun kalkınmasındaki en temel dinamik olduğunu belirtti.

Eğitime yapılan her bir desteğin güçlü yarınlara sunulan bir katkı olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Devlet-millet el ele vererek Adana'mızın her köşesinde eğitim çıtasını yukarı taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı hedef doğrultusunda bizlerle işbirliği içinde olan evlatlarımızın yarınlarına böylesine değerli bir eser armağan eden kıymetli hayırseverimiz Rafet Özkan Bey'e tüm hemşehrilerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. İnşa edilecek okulun şimdiden Adana'mıza ve Karataş ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

Meyhane açılışında dua eden imam sessizliğini bozdu

Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!