Karasu Viyadüğü'nde onarım nedeniyle O-3'te şerit daraltıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 1-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde söz konusu kesimlerde şerit daraltılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 17-18. kilometrelerinde Kızılcaköy Köprüsü'nün İzmir istikametindeki derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Hacılar Kavşağı Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 27-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler alt yola yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 28. kilometresindeki Araklı Viyadüğü Giriş Köprüsü'nün Trabzon yönünde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerinde Handere-3 Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerindeki (Acısu Varyantı) dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantısı üzerinden eski Çankırı-Ankara yolundan gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA