Karasu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, yollar ulaşıma kapandı. Belediyenin çalışmalarıyla yollar açıldı, vatandaşlar buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, bazı kesimleri beyaza bürüdü.

İlçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yağış sonucu kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.

Karasu'ya bağlı Kızılcık, Ortaköy, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri beyaz örtüyle kaplanırken, bazı yollarda ulaşım aksadı.

Yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, vatandaşlar buzlanma ve don riskine karşı uyarıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
