Haberler

Karasu'da yarın 1 okulda eğitime ara verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 1 okulda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 1 okulda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya genelinde turuncu (tehlikeli) kodlu kuvvetli yağış uyarısıyla olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Karasu Kaymakamlığınca, Karasu Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

Fener'i öz evladı batırdı! Yorumu size bırakıyoruz
İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında

Yükselen sular 300 yıllık camiyi sular altında bıraktı

Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı

Liverpool'da kriz çıkarttı!
Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

Dev maça saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

Belediye ekiplerini beklemedi: Bastonuyla sokağa indi
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

6-0'lık yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı