Karasu'da yarın 1 okulda eğitime ara verildi

Karasu'da yarın 1 okulda eğitime ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 1 okulda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 1 okulda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya genelinde turuncu (tehlikeli) kodlu kuvvetli yağış uyarısıyla olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Karasu Kaymakamlığınca, Karasu Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kaynak: AA