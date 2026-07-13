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Karasu'da turizm denetimi yapıldı

Karasu'da turizm denetimi yapıldı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Kaymakam Uğur Arslan başkanlığında alınan turizm tedbirleri kapsamında sahil yolu, kaldırım ve plajlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin sezon boyunca süreceği açıklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde turizm tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Uğur Arslan başkanlığında düzenlenen Karasu Yaz Turizmi Tedbirleri Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda sahil yolu, kaldırım alanları ve plajlarda getirilen yasaklara ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin sezon boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
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