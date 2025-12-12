Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karasu Mahallesi mevkisinde SUV tipi araçla çarpışan otomobilde ağır yaralanan Hasan Köse (59), Karasu Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Köse, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Köse idaresindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil, dün D-010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkisinde S.M'nin kullandığı 34 KNE 645 plakalı SUV tipi araçla çarpışmış, otomobilin yol kenarındaki araziye devrildiği kazada, sürücü Hasan Köse ile otomobilde bulunan C.K. yaralanmıştı.