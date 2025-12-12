Haberler

Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipinin çarpışması sonucu 59 yaşındaki Hasan Köse hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, D-010 kara yolunda meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karasu Mahallesi mevkisinde SUV tipi araçla çarpışan otomobilde ağır yaralanan Hasan Köse (59), Karasu Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Köse, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Köse idaresindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil, dün D-010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkisinde S.M'nin kullandığı 34 KNE 645 plakalı SUV tipi araçla çarpışmış, otomobilin yol kenarındaki araziye devrildiği kazada, sürücü Hasan Köse ile otomobilde bulunan C.K. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title