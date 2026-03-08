Haberler

Taraftar derneği görünümlü kahvehaneye kumar baskını

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte taraftar derneği adıyla faaliyet gösteren bir kahvehaneye düzenlenen baskında 80 kişi kumar oynarken yakalandı ve toplamda yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Karasu ilçesinde sahte taraftar derneği adı altında faaliyet gösteren kahvehaneye baskın yapıldı. Polis ekipleri tarafından 80 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kahvehanede yapılan aramalarda kumarda kullanılan tombala makinesi, üzerinde rakamlar bulunan 90 tombala topu, çok sayıda tombala kartı ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Ayrıca tombala çekilişinin yayınlandığı kamera yayın sistemi ile 2 televizyon ekranına da el konuldu.

Polis ekipleri tarafından kumar oynadığı belirlenen 80 kişiye toplamda yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. Kahvehaneyi işleten ve tombala çekilişini yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. İşletmenin faaliyetleri de durduruldu.

