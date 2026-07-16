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Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, karavanı kullanılamaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı motosiklet de zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin sıçradığı bir motosiklet de zarar gördü.

Karasu ilçesinde öğle saatlerinde bir karavan parkında R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, karavanın yanındaki A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara ve yeşil alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, motosiklet de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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