Sakarya'da okulun penceresinden düşerek hayatını kaybeden öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ders sırasında pencereden düşen 15 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci İ.S'nin cenazesi, Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün bir ortaokulda pencereden düşerek kaldırıldığı hastanede ölen öğrencinin cezanesi, defnedildi.

Hastane morgundan alınan yabancı uyruklu İ.S'nin (15) cenazesi, Karasu Yalı Mahallesi Ulu Camisi'ne getirildi.

İ.S'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

İ.S'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
