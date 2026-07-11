Haberler

Karasu'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Karasu'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisi, yükünün tahliye edilmesinin ardından yürütülen çalışmalarla yeniden yüzdürüldü ve Karadeniz açıklarına ilerledi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 1 Mayıs'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 'NINOVA' isimli kuru yük gemisi, yürütülen çalışmaların ardından bugün kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Karasu sahilinde, geçen 1 Mayıs'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki 'NINOVA' isimli kuru yük gemisinin kurtarılması için hazırlanan plan doğrultusunda 7 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde yürütülen çalışmalarda, gemideki bin 775 ton amonyum sülfat yükünün tahliyesi için 300 ton kapasiteli 'Bahri Reis-III' isimli nakliye gemisi yanaştırıldı. NINOVA'ya kurulan seyyar vinç yardımıyla birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarılan yükler, Karasu Limanı'na taşındı. Burada mobil vinçlerle TIR'lara yüklenen amonyum sülfat, güvenli alanlara sevk edildi.

Gemideki yükün tahliye edilmesinin ardından hafifleyen geminin kurtarılması için operasyon başlatıldı. 7 Temmuz sabahı başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar aralıksız süren teknik müdahalelerin ardından gemi, saplandığı zeminden çıkarılarak yeniden yüzdürüldü. Kontrollerin tamamlanmasının ardından NINOVA, Karadeniz açıklarına ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
ABD Kongre üyesi, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler tarafından alıkonuldu

İsraillilerin rehin aldığı ABD'liye bakın
'Bira parası borcu' cinayetinde 1 tutuklama 3 adli kontrol

Bu da "bira" cinayeti! Acımadan öldürdü
Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi