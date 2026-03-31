Sakarya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Adapazarı-Karasu yolu Limandere mevkisinde K.F. idaresindeki 54 NB 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.F, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım