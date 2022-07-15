Karasu'da girdiği denizde boğuldu SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz şekilde bulunan Ahmet Duman (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz şekilde bulunan Ahmet Duman (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda meydana geldi. Denize giren Ahmet Duman'ın su üzerinde hareketsiz durduğunu görenler, durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Duman, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel Doğu Karadeniz Ahmet Duman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karasu'da girdiği denizde boğuldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.