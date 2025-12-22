Haberler

Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, silahla yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, "silahla yağma" suçundan aranan ayrıca hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (27) ilçede yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Ekol TV yayın hayatına son verdi

Yayın hayatına hızlı giriş yapan TV kanalı kapandı
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

En ölümcül uçak kazası yerde yaşanabilirdi
Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
TFF'den 29 futbolcuya kötü haber: Cezaları onandı

TFF'den 29 futbolcuya kötü haber
title