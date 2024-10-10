Karapürçek'te Kavga: Kuzen Tarafından Silahla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, E.M. adlı kişi kuzeni K.M. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından K.M. kaçarken, E.M. hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kavga ettiği kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, İnönü Mahallesi'ndeki belediye otoparkında K.M. (30) ile amca oğlu E.M. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenini darbeden K.M. silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.M, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.