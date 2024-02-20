Karapınar Kaymakamı Proje Koordinasyon Birimi ile Toplantı Düzenledi

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı düzenledi.

Öztürk, toplantıda ilçede gerçekleştirilebilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Öztürk, gazetecilere, çağın gerekliliklerine uygun fikirler geliştirerek projeler oluşturmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Öztürk, ilçenin gelişimi ve kalkınması için ortak akıl ve çaba gerektiğini kaydetti.