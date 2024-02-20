Üye Girişi
Haberler

Karapınar Kaymakamı Proje Koordinasyon Birimi ile Toplantı Düzenledi

Güncelleme:

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile gerçekleştirdiği toplantıda ilçede yapılacak projeler üzerine istişarelerde bulundu. Öztürk, çağın gerekliliklerine uygun fikirler geliştirerek projeler oluşturmanın önemine vurgu yaptı ve kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı düzenledi.

Öztürk, toplantıda ilçede gerçekleştirilebilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Öztürk, gazetecilere, çağın gerekliliklerine uygun fikirler geliştirerek projeler oluşturmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Öztürk, ilçenin gelişimi ve kalkınması için ortak akıl ve çaba gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Şenol Öztürk Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı YABANİ 23. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE: Yabani dizisi hangi gün? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title