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Karapınar'ın lavanta tarlasına yerli turist akını

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Karapınar'ın lavanta tarlasına yerli turist akını

Karapınar ilçesindeki Konya Adana yolu güzergahı üzerinde bulunan lavanta tarlaları yoldan geçen bayramda yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Karapınar ilçesindeki Konya Adana yolu güzergahı üzerinde bulunan lavanta tarlaları yoldan geçen bayramda yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesi ile oluşturulan Lavanta bahçesini gezen ziyaretçiler gönüllerince vakit geçirip bol bol fotoğraf çekiyor.

Ayrıca lavanta tarlası içerisinde yer alan seyir tepesinden Acıgöl'ün eşsiz manzarası da görülebiliyor.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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