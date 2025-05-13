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Karapınar'da Yeni İlkokul Açıldı

Karapınar'da Yeni İlkokul Açıldı
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Karapınar'da Salur Kemal Cantürk İlkokulu'nun açılışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eğitim kalitesinin artırılması için hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı.

Karapınar ilçesinde Salur Kemal Cantürk İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul için açılış töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, törende, eğitimin kalitesini artırmak adına hayırseverlerin desteğiyle yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını belirtti.

Konya genelinde eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek için yoğun çalışma içinde olduklarını aktaran Yiğit, "Bu okulumuz da bu çabanın güzel bir örneği. Evlatlarımızın modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim alması en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterileri, bilim temalı sunumları, dualar ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti.

Açılış törenine, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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