Karapınar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar edilen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.Ç. (27) yönetimindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde araçtaki E.C.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan araç sürücüsü O.Ç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.C.D'nin cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
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