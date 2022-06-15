Karapınar'da sağanak Karapınar'da etkili olan sağanak çiftçileri memnun etti. Karapınar'da etkili olan sağanak çiftçileri memnun etti. Nisan ve mayıs ayında beklenilen yağışı alamayan Karapınar'da haziran ayında gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Öte yandan ani bastıran yağışlar nedeni ile Seyithacı yaylasındaki vatandaşların imdadına Belediye ekipleri ulaştı. Belediye ekipleri bölgede vidanjör, kepçe ve iş makineleri ile yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara yardım etti. Acıgöl'de yukardan inen yamur suları sahil bölümünde 1 metre derinliğinde yarıklar oluşturdu. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel Güncel Haberler

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