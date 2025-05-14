Karapınar'da Öğrencilere Uzay Bilimleri Eğitimi Verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrencilere Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları anlatıldı.

Karapınar Belediyesi, Karapınar Yeşilay Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ile bir araya geldi.

Etkinlikte Kuzu, yaşam öyküsü, eğitim geçmişi ve Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonuna dair bilgi verdi.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, etkinliğin oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Karapınar'da yetişmiş ve ülkemizi uzay teknolojileri alanında başarıyla temsil eden Prof. Dr. Lokman Kuzu'yu ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Gençlerimizin hayal kurmalarını, bilimle ilgilenmelerini ve bu topraklardan da büyük işler başarabileceklerini görmelerini istiyoruz. Sayın Kuzu'nun hayat hikayesi ve azmi, tüm öğrencilerimiz için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Programın ardından Kuzu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.