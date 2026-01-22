Haberler

Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan müşteri, hayatını kaybetti

Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan müşteri, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir kafede husumetli gruplar arasında çıkan kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bahri Cingöz (21), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla rastgele ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan müşteri Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ocak'ta gece yarısı Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca (21) ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetlisi Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavgaya devam etti. Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gümüşsoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Seyhat Karaca ile oğulları Fahrettin Karaca ile Kazım Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan baba ve iki oğlu, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim

Suriye'de YPG yenilince, Barzani soluğu Papa'nın yanında aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu