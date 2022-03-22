Karapınar'da ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Haberler

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Karapınar'da ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Karapınar'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları ve tedbirler anlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karapınar'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları ve tedbirler anlatıldı.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya geçidi kullanma, bisiklet kullanım yerleri, trafik ışık ve levhalarına uyulması konusunda açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Ülkemizde her yıl meydana gelen trafik kazalarında insanlarımız ölmekte, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Bunları azaltmanın yolu trafik kurallarına uymaktan geçer." dedi.

Bilgilendirmede öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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