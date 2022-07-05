Karapınar'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı - Haberler

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Karapınar'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

Karapınar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Karapınar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anıt Meydanı Kavşağı'nda düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildiği görüntülerin ilçe kent güvenlik sistemine yansıması üzerine trafik ekipleri, konvoyu Konya Caddesi'nde durdurdu.

Silahla havaya ateş eden otomobil sürücüsü H.G, polis merkezine götürüldü.

Tabancasına el konulan H.G. hakkında adli ve idari işlemin yapıldığı bildirildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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