Karapınar'da Boyacı Ölümünde Tutuklama

Karapınar'da Boyacı Ölümünde Tutuklama
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir boyacının ölümüne neden olan ev sahibi tutuklandı. Olayın merdivenden düşme değil, traktörün kepçesinden düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir boyacının ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçenin Kesmez Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta bir binanın dış cephesinde çalışırken merdivenden düşüp hayatını kaybettiği ileri sürülen boyacı K.D'nin (51) ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Olay yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu K.D'nin merdivenden değil ev sahibinin kullandığı traktörün kepçesinden düştüğü belirlendi.

Bu tespit üzerine yakalanan ev sahibi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan söz konusu zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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