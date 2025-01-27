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Karamürsel Kaymakamı İnan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Karamürsel Kaymakamı İnan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu
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Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Akpınar ve Safiye mahallelerinde incelemelerde bulunarak muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Akpınar ve Safiye mahallerinde incelemelerde bulunan İnan, muhtarlar Yavuz Karaca ile Veysel Karacan'dan bilgi aldı.

Muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyen İnan, mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, Milli Eğitim İlçe Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Muhammet İslamoğlu ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Akın Atlıbatur da katıldı.

Başiskele'de "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro sahnelendi

Başiskele'de "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte yarıyıl tatilindeki öğrenciler, çocuk tiyatrosuyla eğlendi.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri"ni, tiyatro oyunu olarak izlemek isteyen çocuklar, velileriyle Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ne geldi.

Çocuklar, tiyatroyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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