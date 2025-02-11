Karamürsel'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı
Karamürsel'de Kayacık Mahallesi'ndeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel