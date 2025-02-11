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Karamürsel'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karamürsel'de Kayacık Mahallesi'ndeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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