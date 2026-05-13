Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda bando, pandomim ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, engellilere saygı gösterme ve destek olmanın önemine dikkat çekti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda bando, pandomim, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, engellilere saygı göstermenin, onları anlamanın ve desteklemenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Engellerin birlikte aşılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya, hepimiz için daha adil ve yaşanılır olacaktır. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda harekete geçmek için çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakam Refiği Öznur Züleyha Ete, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

