Yeğeninin eşini öldüren sanığa indirimsiz müebbet hapis

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yeğeninin eşi Enes Yiğit Toraman'ı (29) özel halk otobüsünde 15 kez bıçaklayarak öldüren Volkan Aksal (39), indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Ekim 2024'te, 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen Enes Yiğit Toraman, yolculuk sırasında eşinin dayısı Volkan Aksal ile karşılaştı. Volkan Aksal, Toraman'a bıçakla saldırdı. Otobüsteki saldırıda yaralanan Toraman, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Yiğit Toraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi Gölcük'te yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, Volkan Aksal'ın yeğeni Kübra B.'nin, Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği ve bu nedenle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğu ortaya çıktı. Olaydan 1 gün önce Aksal ile Toraman arasında tartışma yaşandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Aksal tutuklandı, hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Olayla ilgili davanın karar duruşması, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan Aksal ile Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Volkan Aksal'ın suçunun sabit olduğuna hükmedip, indirim uygulamayıp müebbet hapis cezasına karar verdi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Enes Yiğit Toraman'ın kardeşi Emre Seyithan Toraman, "Biz bugün burada Enes Yiğit Toraman'a adalet için toplandık. Bundan 1,5 sene öncesinde benim ağabeyim otobüste 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Biz bunun için devletten adalet bekledik. Adaletimiz sağlandı. Ama biz burada kalmayacağız. Ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesini bekliyoruz. Bunun için de her makama başvuracağız. Yüce devletteki herkese sesleniyoruz. Bize yardımcı olun. Bu şahsın hiçbir şekilde cezaevinden çıkmasını istemiyoruz. Orada ölsün" dedi.