Karamollaoğlu, Babacan'ın Seçim Kararını Değerlendirdi: 'Her Parti Elbette Kendi Amblemiyle Seçimlere Girmeyi Arzu Eder, Garipsemiyorum'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararına ilişkin "Bunun 6'lı ittifaka menfi bir etkisi olmaz. Çünkü bu normal bir iş... Her parti elbette kendi amblemiyle seçimlere girmeyi arzu eder…Sayın Babacan'ın böyle bir açıklamada bulunmasını yani bu kadar erken bulunmayabilirdi belki, ama garipsemiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, FOX TV'de bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"VERİLEN KARAR MAALESEF ADALETE OLAN GÜVENİ SARSTI"

"Eğer gezi olaylarında hükümet devrilebilecek bir tavırsa gezi olayları vay canına işte o zaman Türkiye'de hiçbir mitingi toplantıyı yapmamak icap eder. Provokasyonlar da olur. Her yerde olur… Ama siz bir tarafla bir şeyi ispat edemeyeceksiniz arka tarafından da hükümeti devirme suçundan bir ceza vereceksiniz. Yani bunu bir ayaklanmaya benzetiyor gibi anladım. Çünkü ben bu davayı aslında takip etmiş değilim ama bende verilen karar maalesef adalete olan güveni sarstı."

"HER PARTİ ELBETTE KENDİ AMBLEMİYLE SEÇİMLERE GİRMEYİ ARZU EDER, GARİPSEMİYORUM"

"Bunun 6'lı ittifaka menfi bir etkisi olmaz. Çünkü bu normal bir iş. Burada benim geçmişte yaptığım bir atıftan dolayı bu soruyu soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Demiştim ki, 'Üçlü bir ittifak olabilir.' Bu bir temennidir. Siyasi partiler bu konuda bugün farklı bir kanaat sergileyebilirler. Seçimlere yakın farklı kanaatler de sergilenebilir. Her parti elbette kendi amblemiyle seçimlere girmeyi arzu eder. Ama şartlar oluştuğunda bir de bakarsınız ki ittifaklar da oluşur. Yani bu ancak seçim sathı mailine girildiği zaman ortaya çıkacak bir durumdur. Burada ben Sayın Babacan'ın böyle bir açıklama da bulunmasını yani bu kadar erken bulunmayabilirdi belki, ama garipsemiyorum… Ama şartlar değiştiğinde seçime gidilirken farklı kanaatler de ortaya çıkabilir. Farklı ittifaklar da oluşabilir. Biz bunu geçmişte yaşadık."