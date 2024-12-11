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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'Küresel Soykırımın Adı: Gazze' Sergisi Açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'Küresel Soykırımın Adı: Gazze' Sergisi Açıldı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde açılışı yapılan 'Küresel Soykırımın Adı: Gazze' sergisinde, Prof. Dr. Mustafa Diğler, sanatın insanlık adına farkındalık yaratma sorumluluğunu vurgulayarak Gazze'nin acı gerçeklerini gündeme taşımanın önemini dile getirdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde "Küresel Soykırımın Adı: Gazze" sergisinin açılışı yapıldı.

Üniversitenin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Diğler, fuaye alanında açtığı sergide, her eserin, yalnızca bir sanat eserinin ötesinde haykıran bir ses, bir bellek ve çağrı olduğunu belirtti.

Sanatçıların yaşanılan olayları sanat aracılığıyla gündeme taşıma ve insanlık adına farkındalık yaratma sorumluluğu olduğunu vurgulayan Diğler, şöyle konuştu:

"Serginin temel amacı, katılımcıları Gazze'nin acı gerçekleriyle yüzleştirmek ve bu mesele üzerinden global bir tartışma başlatmaktır. Savaşların yıkıcılığı, mülteci dramı ve hayatları altüst eden haksızlıklar dünyanın dört bir yanında hissedilen evrensel bir acıdır. Bu noktada, sanatın gücünün ve etkisinin bu adaletsizliklere karşı bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergide, 44 çalışma yer alıyor.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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