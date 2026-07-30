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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve AFAD arasında işbirliği protokolü

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş tarafından imzalanan protokol kapsamında, afet farkındalığının artırılması, afet gönüllülüğünün yaygınlaştırılması, üniversitenin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi, afet yönetimi alanında ortak çalışmaların yürütülmesi, eğitim içerikleri ve dijital materyaller hazırlanması, tatbikat ve saha uygulamalarının düzenlenmesi, akademik ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Protokol ile ayrıca KMÜ bünyesinde oluşturulacak Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi aracılığıyla eğitim, tatbikat, proje ve koordinasyon çalışmaları planlı şekilde gerçekleştirilecek, ulusal ve uluslararası destekli araştırma projeleri, çalıştay, sempozyum ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek afet risklerinin azaltılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Kaynak: AA
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