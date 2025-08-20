Karaman Valisi Ortaoba Karpuzunun Hasat Programına Katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ortaoba köyünde ata tohumundan yetiştirilen karpuzun hasat programına katıldı ve yerel üretim hakkında bilgi aldı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ata tohumundan yetiştirilen Ortaoba karpuzunun hasat programına katıldı.

Merkeze bağlı Ortaoba köyünde düzenlenen programa katılan Çiçekli, ekim yapılan alanda hasat yaptı, ata tohumu kullanılarak yetiştirilen karpuz hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut'tan bilgi aldı.

Çiçekli ve beraberindekiler, hasadın ardından köy merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Süleyman Kazanç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

