Karaman Valisi Okulları Ziyaret Etti

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, uyum haftası kapsamında eğitimlere başlayan okulları ziyaret etti.

Vilayetler Hizmetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret eden Sarıibrahim ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrenci ve velilerle bir süre sohbet etti, okul müdürü Rukiye Kurt'tan okul ve uyum eğitimleri ile bilgiler aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Sarıibrahim, teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek öğrencilerin telefon, tablet ve televizyon gibi dijital cihazlardan uzak tutulmasının önemine vurgu yaptı.

Karaman İl Emniyet Müdürü Turhan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Turhan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde basın mensuplarıyla tanışma toplantısında konuşan Turhan, Karaman'ın sakin ve huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

Karaman halkının huzur ve güveni için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirten Turhan, "Bu bizim asli görevimizdir. Mümkün olduğunca halkın içinde olacağız ve vatandaşa görünür olacağız. Vatandaş güvende olduğunu görecek ve huzuru tüm Karaman'a yayacağız. Çalışmalar önceden duyurularak vatandaş bilgilendirilecek. Bu konuda da siz basın mensuplarımız ile birlikte çalışacağız." dedi.

Toplantı, ilde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapılmasıyla son buldu.